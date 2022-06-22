Военное обозрение

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Ким Чен Ын провел совещание с военачальниками перед предполагаемыми ядерными испытаниями

Ким Чен Ын провел совещание с военачальниками перед предполагаемыми ядерными испытаниями

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел третье расширенное заседание Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи – главного военно-политического органа страны.

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