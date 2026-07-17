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Банки обяжут раскрывать условия переводов

Банки обяжут раскрывать условия переводов

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Совет Федерации 17 июля одобрил закон, который обязывает кредитные организации информировать клиентов об условиях предоставления услуг, в том числе о переводах через cистему быстрых платежей и использовании электронных средств платежа.

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