«Сибирь» проиграла «Нефтехимику» и опустилась на дно Востока

Хоккеисты «Сибири» уступили нижнекамскому «Нефтехимику», пропустив решающую шайбу за несколько минут до конца третьего периода после спорного гола Виктора Андрейченко.
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