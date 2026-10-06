«Компания должна сначала выжить». Себестоимость смартфонов Huawei выросла более чем $200, подорожание неизбежно

Ю Чэндун заявил, что Huawei пока старается самостоятельно компенсировать подорожание памяти Резкий рост стоимости памяти стал серьезной проблемой для Huawei и всего рынка смартфонов.
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