В ЕС не уверены в целесообразности дальнейшей поддержки Украины

Государства Евросоюза все больше сомневаются в том, что Украину нужно поддерживать «столько, сколько потребуется», украинский конфликт постепенно перестает быть приоритетом у политиков Европы, которые чувствуют от него «глубокую усталость».
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