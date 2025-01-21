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FPV-дрон "Рубикон" ликвидировал объект ВСУ в купянском направлении

FPV-дрон "Рубикон" ликвидировал объект ВСУ в купянском направлении

Испытательный центр "Рубикон" Министерства обороны России успешно применил FPV-дрон для уничтожения временного пункта дислокации Вооруженных сил Украины на купянском направлении, несмотря на противодействие радиоэлектронной борьбы.

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