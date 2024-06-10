Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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9 июня, истёк срок действия 50-тилетнего договора между Саудовской Аравией и США. Конец нефтедоллара

9 июня, истёк срок действия 50-тилетнего договора между Саудовской Аравией и США. Конец нефтедоллара

Если кто не в курсе, 50 лет назад, в этот день, 9 июня был подписан судьбоносный пакт между США и Саудовской Аравией, который фактически и породил тот самый "Нефтедоллар" и который ещё называют "Сделкой судного дня".

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