Медведчук: Запад сливает "Анкоридж" по схеме уничтожения Минских соглашений

"Анкоридж" сливают по схеме уничтожения Минских соглашений, но в Москве это уже поняли. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.