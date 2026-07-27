Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведчук: Запад сливает "Анкоридж" по схеме уничтожения Минских соглашений

Медведчук: Запад сливает "Анкоридж" по схеме уничтожения Минских соглашений

"Анкоридж" сливают по схеме уничтожения Минских соглашений, но в Москве это уже поняли. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

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