Опасность использования просроченных лекарств и способы их безопасной утилизации

В современном мире многие из нас сталкиваются с проблемой использования просроченных лекарств. Профессор Ренье Коэтце из Фармацевтического общества Южной Африки предупреждает о серьезных рисках, связанных с этим.
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