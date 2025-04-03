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Опасность использования просроченных лекарств и способы их безопасной утилизации

В современном мире многие из нас сталкиваются с проблемой использования просроченных лекарств. Профессор Ренье Коэтце из Фармацевтического общества Южной Африки предупреждает о серьезных рисках, связанных с этим.

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