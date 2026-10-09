Бобби Маркс: «У «Никс» были варианты, чтобы подписать Таунса и Харта и остаться ниже второго потолка»

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« Нью-Йорк » закрыл возможность быстро разобраться с продлением сотрудничества с центровым Карлом-Энтони Таунсом и защитником Джошем Хартом , отложив переговоры с ними на будущее.