ОШИБКА "НУЛЕВОГО ДНЯ": MICROSOFT ГОТОВИТ ПРОТИВ РОССИИ НОВОЕ КИБЕРОРУЖИЕ

ФОТО: TOMEQS/SHUTTERSTOCK.COM ЕГОР КУЧЕР В апреле Microsoft, которая грозилась "не оставить камня на камне" от офиса в России, отчиталась о доходах своего представительства.
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