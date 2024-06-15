Аукцион ювелирных изделий Phillips в Нью-Йорке принес прибыль в 2,8 миллиона долларов. Ева Виоланте, руководитель отдела Северной и Южной Америки, отметила, что на аукционе присутствовало большое количество участников со всего мира, что привело к высоким ценам на важные изделия, охватывающие различные стили и ценовые категории.
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