Аукцион ювелирных изделий Phillips в Нью-Йорке принес прибыль в 2,8 миллиона долларов. Ева Виоланте, руководитель отдела Северной и Южной Америки, отметила, что на аукционе присутствовало большое количество участников со всего мира, что привело к высоким ценам на важные изделия, охватывающие различные стили и ценовые категории.