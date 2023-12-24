Развеян миф об опасном для здоровья излучении от мобильных телефонов

В Роскачестве опровергли миф о радиоактивности мобильных телефонов. По словам руководителя ведомства Максима Протасова, опасная для здоровья радиоактивность телефонов — это просто предубеждение, потому что излучение от этих гаджетов находится на уровне обычных бытовых приборов.