Развеян миф об опасном для здоровья излучении от мобильных телефонов

В Роскачестве опровергли миф о радиоактивности мобильных телефонов. По словам руководителя ведомства Максима Протасова, опасная для здоровья радиоактивность телефонов — это просто предубеждение, потому что излучение от этих гаджетов находится на уровне обычных бытовых приборов.
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