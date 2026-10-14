В финальных схватках молодежного чемпионата мира по греко-римской борьбе в Лас-Вегасе Гаспар Тертерян (до 72 кг) уступил казахстанцу Юссуфу Ашрапову со счетом 3:4, а Мартик Петросян (до 82 кг) проиграл иранцу Абольфазлу Мохмади.
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