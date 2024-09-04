В Южном Медведкове открылся волонтёрский центр

На Ясном пр., 8, корп. 1, открылся центр «Доброе место. СВАО». «Здесь можно поддержать социальные акции и благотворительные проекты, пообщаться с единомышленниками, сходить на полезные мастер-классы и лекции, а также принести собранное вторсырьё и корм для животных из приютов», — написал Сергей Собянин в своём телеграм-канале.