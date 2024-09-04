ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В Южном Медведкове открылся волонтёрский центр

В Южном Медведкове открылся волонтёрский центр

На Ясном пр., 8, корп. 1, открылся центр «Доброе место. СВАО». «Здесь можно поддержать социальные акции и благотворительные проекты, пообщаться с единомышленниками, сходить на полезные мастер-классы и лекции, а также принести собранное вторсырьё и корм для животных из приютов», — написал Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

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