В Белоруссии рассказали о формировании десантно-штурмовой бригады у Гомеля

Работа по формированию десантно-штурмовой бригады для размещения на границе с Украиной продолжается, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Александр Ильюкевич 2 августа в эфире телеканала «ВоенТВ».
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