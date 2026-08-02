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В Белоруссии рассказали о формировании десантно-штурмовой бригады у Гомеля

В Белоруссии рассказали о формировании десантно-штурмовой бригады у Гомеля

Работа по формированию десантно-штурмовой бригады для размещения на границе с Украиной продолжается, сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Александр Ильюкевич 2 августа в эфире телеканала «ВоенТВ».

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