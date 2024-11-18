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Боевые действия накаляются: новости СВО от 18 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 998 день спецоперации России на Украине

Боевые действия накаляются: новости СВО от 18 ноября 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 998 день спецоперации России на Украине

Российская армия продолжает удерживать стратегическую инициативу на ряде направлений СВО. Минувшие сутки отметились важными событиями на нескольких фронтах, включая продвижение в Донбассе и укрепление огневого контроля в тылу украинских позиций.

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