Специалисты тыла группировки войск «Запад» в одном из новых районов размещения подразделений на Купянском направлении развернули все необходимые объекты материально-технического обеспечения (МТО) и полевой храм

Были развернуты современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, комнаты бытового обслуживания, полевые банно-прачечные комплексы, пункты хранения и заправки ГСМ и другие объекты материально технического обеспечения.
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