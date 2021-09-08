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Привычки, которые убивают вас как профессионала

Привычки, которые убивают вас как профессионала

Содержание: Негативный образ Использование страха для мотивации Неадекватная оценка своих сил Позиционирование себя жертвой Перфекционизм во всем Откладывание «на потом» Склонность к трудоголизму Делать предположения, вместо того, чтобы спрашивать Как бороться с пагубными привычками в работе   Негативный образ Сколько времени вы тратите на размышления, прокручивая раз за разом, что дела идут не так, что вам не нравится работа, вы чувствуете усталость? Это может звучать слишком эзотерически, но, отдавая свои ресурсы под негативные мысли, вы тратите много энергии и сил.

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