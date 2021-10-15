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В Хабаровском крае случился взрыв газовоздушной смеси в жилом доме

В Хабаровском крае случился взрыв газовоздушной смеси в жилом доме

В Хабаровском крае случился взрыв газовоздушной смеси в жилом доме. В пресс-службе регионального главка МЧС отметили, что в результате инцидента в Амурске пострадал один человек.

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