15.09.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 15 сентября 2024 года — в нашем материале.
ВСУ пытаются взять штурмом Весёлое под Курском, карта боевых действий
Комментарии
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Александр Рожков
Удар в Тыл! Полностью Разгромили! Апти Алаудинов Курск Сегодня 16 Сентября на 08:00 https://youtu.be/SkQgygnFrYg
Удар в Тыл! Полностью Разгромили! Апти Алаудинов Курск Сегодня 16 Сентября на 08:00
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1 д.
алекс кузь
Когда освободят территорию РФ. Сводки с дворовых боев и подбирая техника важна для учётов мо рф.
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23 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пора уже начать бить по хохлам ракетами и фабами по еблу что бы охота нападать на территории РФ отпала.
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21 час.
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