Удар в Тыл! Полностью Разгромили! Апти Алаудинов Курск Сегодня 16 Сентября на 08:00

Удар в Тыл! Полностью Разгромили! Апти Алаудинов Курск Сегодня 16 Сентября на 08:00 https://youtu.be/SkQgygnFrYg

Когда освободят территорию РФ. Сводки с дворовых боев и подбирая техника важна для учётов мо рф.

АЛЕКСАНДР Крымский

Пора уже начать бить по хохлам ракетами и фабами по еблу что бы охота нападать на территории РФ отпала.