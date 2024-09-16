Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 790 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    А может опять Белоусова попросить , дать пинка по мощнее , чтоб сразу в окоп нырнул...Приглашает в жюри...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Спасибо а позицию . А могли бы взять для экспиримента роту или батальон с автопепреводчиками бойцов из С. Кореи . Сам...«Я вас вообще ник...
  • александр почекунин
    Эпохальное событи...

ВСУ пытаются взять штурмом Весёлое под Курском, карта боевых действий

ВСУ пытаются взять штурмом Весёлое под Курском, карта боевых действий

15.09.2024 Главные новости СВО, фронтовая сводка, актуальная карта боевых действий, сводка боевых действий на утро 15 сентября 2024 года — в нашем материале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Удар в Тыл! Полностью Разгромили! Апти Алаудинов Курск Сегодня 16 Сентября на 08:00                                                                https://youtu.be/SkQgygnFrYg
Удар в Тыл! Полностью Разгромили! Апти Алаудинов Курск Сегодня 16 Сентября на 08:00
YouTube
Ответить
1 д.
алекс кузь
Когда освободят территорию РФ. Сводки с дворовых боев и подбирая техника  важна для учётов мо рф.
Ответить
23 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пора уже начать бить по хохлам ракетами и фабами по еблу что бы охота нападать на территории РФ отпала.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх