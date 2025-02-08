Суд назвал психотравмой конфликт историка Соколова с Маэстро Понасенковым

Суд счел психотравмой конфликт историка Соколова с Понасенковым Историк Олег Соколов, осужденный за расправу над аспиранткой Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), совершил преступление под влиянием тяжелой психотравмирующей ситуации.
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