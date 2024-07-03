Книги признанного иноагентом Игоря Липсица исключили из списка школьных учебников

Министерство образования Российской Федерации обновило список учебников, разрешенных к использованию в школах, исключив из него четыре пособия Игоря Липсица (признан в РФ иностранным агентом), соучредителя Высшей школы экономики, пишет «Парламентская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии