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Книги признанного иноагентом Игоря Липсица исключили из списка школьных учебников

Книги признанного иноагентом Игоря Липсица исключили из списка школьных учебников

Министерство образования Российской Федерации обновило список учебников, разрешенных к использованию в школах, исключив из него четыре пособия Игоря Липсица (признан в РФ иностранным агентом), соучредителя Высшей школы экономики, пишет «Парламентская газета».

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