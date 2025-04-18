"Риски поменялись": в США впали в ступор из-за плана Мерца по Украине

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц готов поставить под угрозу Германию ради поставок ракет Taurus на Украину, заявил политический обозреватель Гилберт Доктороу на YouTube.
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