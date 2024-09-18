Автотурист из Петербурга за рулем элитного «БМВ» разбился на Алтае

В Алтайском крае на трассе «Чуйский тракт» в смертельной аварии погиб петербуржец. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что вечером 17 сентября водитель автомобиля «БМВ М8» двигался от села Ташанта в сторону села Кош-Агач, но не справился с управлением.