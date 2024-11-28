Астрофизик Эйсмонт: потоки Гемениды и Урсиды получили названия от созвездий

Жители России в конце года смогут наблюдать на ночном небе несколько ярких метеорных потоков. В начале декабря звездное представление откроется потоком Северные Тауриды, который плавно передаст эстафету одному из самых сильных потоков — Геминидам, а завершится декабрьское небесное шоу Урсидами, еще одним сильным метеорным потоком.