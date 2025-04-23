Погода в Краснодаре: в город пришла настоящая весна?

Сегодняшний день ознаменует окончание влияния циклона на погодные условия в Краснодарском крае. Облачность уменьшится, осадки не предвидятся, и солнце будет способствовать более интенсивному прогреву воздуха в течение дня.
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