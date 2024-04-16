Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы и задержал в аэропорту россиянина по надуманному обвинению

Интересная жизнь с Vera Star На фоне расследования по делу "Крокуса" и происходящих событий связанных с ужесточением миграционного законодательства в России, руководство Таджикистана не стало сидеть сложа руки и перешло в "наступление".
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