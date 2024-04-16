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Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы и задержал в аэропорту россиянина по надуманному обвинению

Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы и задержал в аэропорту россиянина по надуманному обвинению

Интересная жизнь с Vera Star На фоне расследования по делу "Крокуса" и происходящих событий связанных с ужесточением миграционного законодательства в России, руководство Таджикистана не стало сидеть сложа руки и перешло в "наступление".

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Комментарии
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Александр Хироников
Отменить безвиз, остальных на проверку и домой.
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53 мин.
Владимир Байков
Всех осло@бов вон из России в аулы и кишлаки к их возлюбленным ишакам.
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49 мин.
Марина Петрова
Собрать всех этих бесполезных работяг , связать одной веревкой и пешком отправить на родину. А возглавить их должен глава ВЦИОМ Федоров, любитель мигрантов.
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33 мин.

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