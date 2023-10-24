Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Олег Орлов
    Статья верная... Но... Должны быть и высокие моральные качества... Впрочем, они воспитываются , если сам , кому довер...Каким главным кач...
  • demyr150648
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Больше людей — больше проблем: почему мигранты чаще совершают тяжкие преступления

Больше людей — больше проблем: почему мигранты чаще совершают тяжкие преступления

На 32% выросла доля тяжких преступлений, совершенных мигрантами. Что дальше? Мигрантам в России стоит готовиться к худшему: правоохранительные органы взялись жёстко наводить порядок и пресекать преступления.

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Комментарии
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Николай Шматков
Кадровый голод? При официальной безработице в 3,5%? Скорее желание капиталиста получить раба, а не специалиста.
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4 д.

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