Тамбовчанин перевёл мошенникам 1,5 млн рублей, взятые в кредит

В полицию с заявлением обратился 51-летний житель Тамбова. Мужчина рассказал стражам порядка, что ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя.
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