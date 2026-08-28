Запомните этот пост(с)

Я напишу, как будет. А вы как хотите – можете принять, можете спорить, можете истерить «Явамнэвирю». Но будет именно так.
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" ...С фактами, цифрами и примерами...", Ну, ты, парень, и накаломудрил... На твой длинный и не соответствующий истине "пост" никто и не ответил, и не запомнят. Разве что, я тебя порадовал.