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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Игра, которую мы все ждали»: полчаса геймплея хардкорного выживания War of the Wo...

«Игра, которую мы все ждали»: полчаса геймплея хардкорного выживания War of the Wo...

«Игра, которую мы все ждали»: полчаса геймплея хардкорного выживания War of the Worlds вызвали восторг пользователейРазработчики из американской студии FlipSwitch Games поделились 30-минутной записью геймплея симулятора выживания с открытым миром War of the Worlds («Война миров») по одноимённому роману Герберта Уэллса (Herbert Wells).

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