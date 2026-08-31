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Никитин может стать вице-премьером по транспорту

Никитин может стать вице-премьером по транспорту

Никитин может стать вице-премьером после ухода Савельева, если тот успешно изберется в Госдуму от «Единой России».

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