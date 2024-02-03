Офицер ВСУ заявил о попытках Украины стабилизировать фронт

Бывший депутат Верховной Рады, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин заявил, что Киев пытается стабилизировать фронт ВСУ контратаками, которые проходят без поддержки артиллерии и беспилотников.
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