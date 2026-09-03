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В 2027 году в Онгудайском районе Республики Алтай обновят две школы и детский сад

В 2027 году в Онгудайском районе Республики Алтай обновят две школы и детский сад

Глава Республики Алтай Андрей Турчак обсудил с учителями Онгудайского района итоги работы по строительству и ремонту школ, детсадов и других соцобъектов, а также предстоящие планы.

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