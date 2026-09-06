Сергей Карякин: «Мы передовая шахматная держава и заслуживаем права выступать абсолютно во всех соревнованиях. Ни одно не может быть полноценным без наших спортсменов»

Российский гроссмейстер, претендент на звание чемпиона мира 2016 года Сергей Карякин считает, что ни одно соревнование нельзя считать полноценным без россиян.
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