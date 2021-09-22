Комплексное развитие территорий в Севастополе невозможно без Генплана – Горелов

Принятие постановления о комплексном развитии территорий в Севастополе невозможно без утверждённого Генерального плана городаПринятие постановления о комплексном развитии территорий в Севастополе невозможно без утверждённого Генерального плана.
Принятие постановления о комплексном развитии территорий в Севастополе невозможно без утверждённого Генерального плана городаПринятие постановления о комплексном развитии территорий в Севастополе невозможно без утверждённого Генерального плана.
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