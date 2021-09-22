Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Пока управляют отраслью "Дэффективные менагеры", а не специалисты-инженеры, так и будет. Среди воров-чиновников-новых...Энергосети Севаст...
  • Татьяна Бушмелева
    Это правильно. И коммуналка вся должна быть в государственных руках.Энергосети Севаст...
  • Христос Второй
    Умница , что вспомнилаЭнергосети Севаст...

Комплексное развитие территорий в Севастополе невозможно без Генплана – Горелов

Комплексное развитие территорий в Севастополе невозможно без Генплана – Горелов

Принятие постановления о комплексном развитии территорий в Севастополе невозможно без утверждённого Генерального плана городаПринятие постановления о комплексном развитии территорий в Севастополе невозможно без утверждённого Генерального плана.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх