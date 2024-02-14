Новая методика глубокой чистки лица – галивация. Омоложение, глубокое очищение, или воспаленная кожа

Я люблю разные процедуры. Узнала о том, что есть новая методика чистки лица – галивация. Образно говоря – это методика, при которой поры очищаются максимально глубоко, удаляется все ненужное, и кожа чистая, она начинает самоочищаться, омолаживается, выглядит дорого и ухоженно.
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