Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пятьдесят "писем счастья" вручили во время банкета

Пятьдесят "писем счастья" вручили во время банкета

АМАРАНТ "Послужить не желаете?". Азербайджанцы гуляли днюху блатного авторитета в кабаке "Форт".

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Комментарии
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ВП
Виталий Панов
Что-то про Садовод в Москве ни чего не пишут.Там если рейд провести,сразу на полк повесток вручить получится!Или Фуд Сити,тоже проверить,мигрантам мало не покажется!
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4 час.
ВА
Владимир Ахтырченко
Для них эти повестки как бумажки;  выбросили, а потом иди - свищи.  Сразу по горячим следам нужно на сборочный пункт и здрасьте...
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4 час.
Кошмар
А если не явятся в военкомат, то в розыск и статья с выдворением из РФ. Чего и требовалось доказать.
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2 час.

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