Пятьдесят "писем счастья" вручили во время банкета

ВП Виталий Панов Что-то про Садовод в Москве ни чего не пишут.Там если рейд провести,сразу на полк повесток вручить получится!Или Фуд Сити,тоже проверить,мигрантам мало не покажется!

ВА Владимир Ахтырченко Для них эти повестки как бумажки; выбросили, а потом иди - свищи. Сразу по горячим следам нужно на сборочный пункт и здрасьте...