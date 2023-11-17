АМАРАНТ "Послужить не желаете?". Азербайджанцы гуляли днюху блатного авторитета в кабаке "Форт".
Пятьдесят "писем счастья" вручили во время банкета
Комментарии
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ВП
Виталий Панов
Что-то про Садовод в Москве ни чего не пишут.Там если рейд провести,сразу на полк повесток вручить получится!Или Фуд Сити,тоже проверить,мигрантам мало не покажется!
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4 час.
ВА
Владимир Ахтырченко
Для них эти повестки как бумажки; выбросили, а потом иди - свищи. Сразу по горячим следам нужно на сборочный пункт и здрасьте...
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4 час.
Кошмар
А если не явятся в военкомат, то в розыск и статья с выдворением из РФ. Чего и требовалось доказать.
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2 час.
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