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Закон и Порядок

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Двойные стандарты «звезд» шоубизнеса: сочувствуют Израилю, но игнорируют Россию

Двойные стандарты «звезд» шоубизнеса: сочувствуют Израилю, но игнорируют Россию

  Идет третий год, как иноагенты, нетвойнисты, пацифисты, и другие -исты покинули наше Отечество и разбежались кто куда, где это «куда» сжато преимущественно до трех мест дислокаций - либо Израиль, либо Америка, либо Прибалтика.

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