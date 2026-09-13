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Зеленский ввёл санкции против Мендель

Зеленский ввёл санкции против Мендель

Владимир Зеленский ввёл санкции против своего бывшего пресс-секретаря Юлии Мендель. В офисе главы киевского режима заявили, что Мендель распространяет «дезинформацию и российскую пропаганду».

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