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Иран заявил о конце эпохи доминирования США

Иран заявил о конце эпохи доминирования США

Эпоха доминирования США и других стран Запада подошла к концу. Об этом на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова передает агентство IRNA.

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