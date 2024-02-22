Интерактивная программа для пенсионеров пройдет в центре «Лидер»

Культурный центр «Лидер» 26 февраля приглашает жителей района Выхино-Жулебино посетить интерактивную досуговую программу для людей старшего и пожилого возраста, приуроченную к празднованию Дня защитника Отечества.
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