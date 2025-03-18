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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В «Барысе» задержки по зарплате с декабря 2024-го. Команда идет последней в КХЛ (Алексей Шевченко)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко. Отмечается, что последнюю выплату хоккеисты получили 26 декабря 2024-го.

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