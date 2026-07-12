30 000 человек на Бали укушены с зимы животными с подозрением на бешенство

Только за период с января по май 2026 года почти 30 000 человек на острове-курорте Бали были укушены животными, предположительно заражёнными бешенством, и 21 000 человек получили экстренную вакцинацию, сообщает 11 июля газета South China Morning Post.
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