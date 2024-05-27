YouTube Music добавил функцию поиска песни по напеву

Приложение YouTube Music для Android дополнено новой функций. Теперь пользователи могут напевать композицию, которую не могут вспомнить или услышали где-либо, а затем программа покажет, кто автор этой композиции, пишет The Verge.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии