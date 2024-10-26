Популярный корейский семейный минивэн обзавелся 11-местной дизельной версией

Staria Elite сохраняет узнаваемый стиль серии Staria, выделяясь своей футуристической внешностью. Светодиодная полоса, проходящая через всю переднюю часть автомобиля, и плоский логотип Hyundai придают ему современный и запоминающийся облик.
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