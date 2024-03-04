При поддержке центра «Мой бизнес» предприниматели региона лидируют в онлайн-торговле и создают инновационные предприятия

<p> Центр «Мой бизнес» создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», чтобы на одной площадке объединить федеральные и региональные институты поддержки предпринимательства по принципу «одного окна».
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