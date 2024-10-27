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Царьград

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Мумифицированное тело мужчины нашли в туалете его матери в США

Полиция обнаружила мумию, сидящую на унитазе.Поиски пропавшего человека в городе Окленд (США) привели полицию к обнаружению мумифицированного тела, сидящего на унитазе.

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