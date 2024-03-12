Консольный вопрос: цены на видеоигры в России вырастут на 20%

Стоимость видеоигр в России может вырасти в среднем на 20%, рассказали «Известиям» участники рынка. Это связано с тем, что издатели увеличили стоимость игр в популярном у геймеров турецком регионе: после последнего повышения ценник на новинки превысил 3 тыс.
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