Консольный вопрос: цены на видеоигры в России вырастут на 20%

Стоимость видеоигр в России может вырасти в среднем на 20%, рассказали «Известиям» участники рынка. Это связано с тем, что издатели увеличили стоимость игр в популярном у геймеров турецком регионе: после последнего повышения ценник на новинки превысил 3 тыс.